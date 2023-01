STIP IT-dag tegen pesten op 18 februari: “We gaan voor de meest indrukwekkende stippenlijn van Vlaanderen”

Ketnet en het netwerk Kies Kleur tegen Pesten zetten sinds 2018 vier stippen in om de strijd tegen pesten aan te gaan. Intussen zijn de vier stippen op je hand uitgegroeid tot hét symbool tegen pesten. De STIP IT-actie maakt pesten bespreekbaar en zorgt voor extra bewustwording bij jong én oud.

STIP IT-lijn door Aarschot

Dit jaar roepen Ketnet en het netwerk Kies Kleur tegen Pesten heel Vlaanderen op om op zaterdag 18 februari een lijn te trekken tegen pesten. Met als boodschap: hier moet het stoppen, hier trekken wij de lijn, een stippenlijn!

“Dat zien we in Aarschot helemaal zitten! We gaan voor een superlange stippenlijn langs de Demer. We roepen al onze inwoners, jong én oud, op om op zaterdag 18 februari elkaar de gestipte hand te reiken en zo een stippenlijn tegen pesten te trekken. Afspraak om 12.45 uur op de Demerdijk aan de rechterkant (in de richting van Aarschot naar Langdorp). Breng gerust wat trommels of ander materiaal mee om kabaal te maken. We gaan voor de meest indrukwekkende stippenlijn van Vlaanderen!”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Acteurs

“We maken er op zaterdag 18 februari een echte STIP IT-dag van”, gaat schepen van Jeugd Stef Van Calster (N-VA) verder. “We zijn er trots op dat we hiervoor met Ketnet kunnen samenwerken en dat Ketnet en VRT zelfs langskomen om onze STIP IT-dag in beeld te brengen. En ze brengen bekend volk mee. Zo zullen de boegbeelden van de STIP IT-campagne van de partij zijn: Francisco Schuster, Lotte De Clerck, Sarah Mouhamou, Karolien Debecker en Brahim.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Zaterdag 18 februari. © Stad Aarschot

“Francisco en Lotte, gekend van #LikeMe, springen trouwens ook even op het podium voor een special act in Park Schoonhoven”, verklapt burgemeester Rutten. “En ook DJ MagiK - winnaar van MNM start to dj 2022 - en onze Aarschotse DJ Lobel maken er een feestje van. Er vinden de hele dag activiteiten plaats in Park Schoonhoven. Nadat we onze stippenlijn gevormd hebben, komen we daar samen om het Manipest, een groot pestcharter te ondertekenen, met vingerafdrukken van jong en oud. In de voormiddag krijgen speelplein- en sportanimatoren een vorming rond pesten. In de namiddag kunnen kinderen deelnemen aan een groots antipestspel. Ouders kunnen terecht aan een infostand over pesten en er zijn foodtrucks.”

Pestpreventievormingen

“We willen nog veel meer doen in Aarschot”, vult schepen Van Calster nog aan. “Tijdens een onderzoek in het kader van kind- en jeugdvriendelijk Aarschot, vroegen kinderen en jongeren om iets aan pesten te doen. We gaan dus niet enkel een figuurlijke stippenlijn trekken, maar geven echt betekenis aan deze actie. Net zoals andere jaren blijven we pesten bespreekbaar maken in Aarschot. In de aanloop naar de Week tegen Pesten organiseren we ook al pestpreventievormingen voor monitoren, leiding van jeugdbewegingen, ouders… Ook de jeugdraad is helemaal aan boord en werkt een heel werkjaar rond het thema pesten.”

“Dat Ketnet voor de STIP IT-actie naar onze stad komt, is een mooie beloning voor onze blijvende inzet om hier in Aarschot een lijn tegen pesten te trekken”, besluit schepen Van Calster.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.