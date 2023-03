Stephan Rubenschüh en RWL Sport zijn aan een mooi verhaal bezig: “We willen een vaste waarde worden in tweede provinciale”

voetbal tweede provinciale BIn tweede provinciale B won revelatie RWL Sport vorige zondag de derby op het veld van SNA Keiberg met het kleinste verschil (0-1). De promovendus blijft zo knap derde in de stand. Trainer Stephan Rubenschüh is uiteraard een tevreden man, maar houdt de voeten toch nog even op de grond.

De fusieclub is nochtans een mooi verhaal aan het schrijven. “Het behoud is altijd onze eerste doelstelling geweest”, aldus de coach. “In het begin van het seizoen moesten we nog wat wennen aan het hogere niveau. Toen was het nog even aanklampen, maar de jongens hebben het snel opgepikt. De groep hangt ook heel goed aan elkaar. Er is een prima sfeer. Dat doet ook veel.”

RWL is nu al sinds speeldag zes een vaste waarde in de top vijf. De zege op Keiberg was wel nodig om achtervolgers Nossegem en Tervuren-Duisburg af te houden. “Het is nooit een pretje om op Keiberg te gaan voetballen”, beseft Rubenschüh. “Het is een enthousiast geheel, waar vuur in zit en er zijn nog al topploegen gaan sneuvelen. We wisten dus dat het moeilijk ging worden. In de tweede helft zijn we dan toch iets meer druk gaan zetten, maar het winnende doelpunt viel pas twee minuten voor tijd. Laten we zeggen dat het een overwinning op karakter was. We hebben de nodige grinta getoond.”

Limiet

“We staan nu inderdaad al een tijdje op de derde plaats”, stelt Rubenschüh vast. “Of dat terecht is, laat ik wat in het midden. Rotselaar en Averbode zijn duidelijk van een ander kaliber, maar daarachter hangt alles nog heel dicht bij elkaar. Ik heb het gevoel dat we stilaan aan onze limiet zitten. Er zijn nog zeven zware matchen te spelen. We gaan zeker nog winnen, maar we gaan even goed ook nog wel eens verliezen. Als we in de linkerkolom kunnen eindigen, zou dat een heel groot succes zijn. En dan zal het vooral een kwestie zijn om al het goede volgend seizoen zien te bevestigen. RWL Sport wil de komende jaren uitgroeien tot een vaste waarde in tweede provinciale.”

Drie nieuwkomers RWL Sport kondigde intussen al een paar transfers aan voor volgend seizoen. Jorne Vanderstappen (Rotselaar), Thomas Verhaert (Herselt) en Branco Rubenschüh (Bertem-Leefdaal) zijn de nieuwkomers. De broers Thomas en Andreas Vandenplas trekken richting Butsel.

