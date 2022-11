Stedelijk Zwembad opnieuw open: “Gas- en elektriceitsverbruik dat we uitsparen staat gelijk aan dat van 125 gezinnen gedurende een heel jaar”

“Met de werken wil de stad het sportcomplex klaarstomen voor de toekomst”, vertelt schepen van Energie en Patrimonium Bert Van der Auwera (Open VLD). “Zuinig omspringen met energie is belangrijker dan ooit. We hebben daarom energiezuinige verlichting geplaatst in het zwembad.”

“Maar dat is niet alles”, vervolgt schepen Van der Auwera. “De schrijnwerken zijn volledig afgerond en ook onze technische ruimte is nu zo energiezuinig mogelijk. Zo wordt maar liefst 80% van ons spoelwater gerecupereerd en zal alles aangestuurd worden via de zonnepanelen die we in december op het vernieuwde dak zullen plaatsen. In het voorjaar van 2023 plaatsen we nog een nieuwe warmtekrachtkoppeling in de technische ruimte om energie op te wekken afkomstig van de gasturbine.”