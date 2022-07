Stadhuis gesloten op 11 juli

WERCHTER Dagbladhan­del Den Demer baat voor het eerst wijnbar uit rond het festival­ter­rein: “We willen er een traditie van maken”

Rock Werchter lokt muziekfans aller lande naar goede gewoonte weer naar de Brabantse gemeente, en daar pikt ook de plaatselijke middenstand graag een graantje van mee. In hun dagbladhandel Den Demer onder de kerk verkopen Johan en Petra al langer wijntjes, maar tijdens het festival zorgt het koppel nu ook voor een vleugje Zuid-Afrika in de voortuin van hun pas gekochte woning. “Een wijnbar in Werchter is een unicum.”

1 juli