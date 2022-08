Stad opent rouwregister voor Geert Schellens

Om Geert een laatste eerbetoon te bewijzen, opent de stad aan het onthaal van het stadhuis een rouwregister. Iedereen die wil, kan daar tijdens de openingsuren een woord van dankbaarheid, troost of een mooie herinnering in schrijven. De politiek zat duidelijk in de genen bij de familie Schellens. Zijn vader, Willy Schellens, was jarenlang burgemeester van onze stad. Ook Geert heeft er een mooie carrière opzitten. Geert werd geboren in 1968. Van 1990 tot 2000 was hij voorzitter bij de jongsocialisten. In 2000 kwam zijn politieke carrière echt op gang; hij werd voorzitter van het OCMW en vervulde die functie tot 2006.

Van 2007 tot 2012 was hij fractieleider van de toenmalige SP.A in de oppositie. In 2007 werd hij ook provincieraadslid, een functie die hij tot 2018 vervulde. Van 2013 tot 2018 was hij ook al schepen. In de huidige legislatuur was hij voorzitter van het bijzonder comité en opnieuw schepen. Hij was bevoegd voor Onderwijs, Sport, Welzijn en Werk, maar daarvoor heeft hij ook zijn steentje bijgedragen voor onze jeugd. Geert overleed op 7 augustus 2022. “De stad is een politiek kopstuk en uitstekend schepen kwijt, maar bovenal een goede vriend. We zullen zijn optimisme en eeuwige glimlach missen. We wensen de familie, vrienden en iedereen die Geert kende veel sterkte toe” laat de stad weten.