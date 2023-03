Stad maakt maandverband gratis toegankelijk in de toiletruimtes van onze openbare gebouwen

Auto belandt in de gracht

De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag moeten uitrukken naar de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg op de grens met Begijnendijk. Een wagen belandde daar in een gracht. De chauffeur moest uit het voertuig worden bevrijd. Nadien werd de chauffeur overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.