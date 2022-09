Stad doet oproep aan inwoners van 1950-1953: “Nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op!”

Na enkele weken van intense voorbereidingen gingen het vaccinatiecentrum op maandag 12 september in de Stadsfeestzaal weer van start. Sinds eind augustus werden al bijna 20.000 uitnodigingen verstuurd voor de herfstbooster met het aangepaste vaccin. Helaas blijkt nu dat er zich een storing voordeed bij het versturen van de uitnodigingsbrieven per post. “Dit gebeurt centraal voor heel Vlaanderen, we hebben hier lokaal geen vat op”, klinkt het. “Gelukkig hebben heel wat van deze inwoners hun uitnodiging wél ontvangen per mail of SMS of merkten ze hun uitnodiging op via ‘Mijn Burgerprofiel’. Zij kregen dus al de kans om hun afspraak te bevestigen of te annuleren.”