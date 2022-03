Stad doet open oproep voor 31 nieuwbouwwoningen te koop in Aarschot.

AarschotVoor de verkoop van de woningen doet de stad Aarschot een open oproep en past hierbij dezelfde procedure toe als in het verleden. Inwoners en mensen die in Aarschot werken, krijgen voorrang bij de keuze van hun woning, in functie van hun inkomen. Pas na de vrijgave door de stad kan er op de vrije markt verkocht worden aan andere mensen.

Het project waar het over gaat is ‘Poortvelden’, een gemengd woonontwikkelingsproject in Aarschot. Het omvat een 260-tal woningen. In combinatie met woonzorgcentrum Poortvelde en het woonproject Apojo komen er woningen voor verschillende doelgroepen. Naast de bouw van de woningen neemt de private ontwikkelaar SA Indufin de aanleg van de wegeninfrastructuur, de nutsleidingen en het openbaar groen voor zijn rekening.

Momenteel worden er 31 nieuwbouwwoningen te koop aangeboden. Inwoners van Aarschot of mensen die in Aarschot werken, krijgen voorrang bij de keuze van hun woning.

Een gezellige woonbuurt voor jong en oud

“In het project Poortvelden staat de ontwikkeling van een levendige stadsbuurt voor de nieuwe bewoners centraal”, zegt schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Bert Van der Auwera (Open VLD). “Een groene buurt op mensenmaat waar iedereen zich thuisvoelt. De Jan Hammeneckerlaan, de hoofdweg, wordt voorzien van beplanting en pleintjes. Alle woningen staan in verbinding met deze groene laan, die naar het Fons Verstrekenplein leidt.”

Nood aan betaalbare woningen

“Met het project Poortvelden willen we een antwoord bieden op de hoge woningnood in Aarschot en omgeving. Gezinnen die zich in onze stad willen settelen, kunnen dit vaak niet betalen. We willen die gezinnen de kans geven een nieuwbouwwoning met tuin te kopen tegen een betaalbare prijs. Voor de verkoop van de woningen doet de stad een open oproep. Inwoners van Aarschot of mensen die in Aarschot werken, krijgen voorrang bij de keuze van hun woning”, gaat burgemeester Gwendolyn Rutten verder (Open VLD).

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Stad doet open oproep voor 31 nieuwbouwwoningen te koop in Aarschot. © Rove Architecten

4 woningtypes te koop

Er worden in totaal 31 woningen te koop aangeboden onderverdeeld in 4 verschillende types met elk hun specifieke kenmerken en aankoopprijs.

Woningtype 1: Halfopen bebouwing met garage

Van dit type worden er 14 woningen gebouwd. Hiervan hebben er 12 een zadeldak en 2 een plat dak. De garage bevindt zich ofwel in het hoofdvolume ofwel naast de woning. De prijs van deze woning bedraagt 391.643 EUR.

Woningtype 2: Gesloten bebouwing met carport in de zijtuin

Van dit type worden er 7 woningen gebouwd. Hiervan zijn er 6 met een zadeldak en 1 met een plat dak. De carport bevindt zich naast de woning. De prijs bedraagt 326.369 EUR.

Woningtype 3: Gesloten bebouwing

Van dit type worden er 6 woningen gebouwd. Hiervan hebben er 3 een zadeldak en 3 een plat dak. Deze woningen hebben geen carport. Parkeren gebeurt in de straat. De prijs bedraagt 261.095 EUR.

Woningtype 4: Gelosten bebouwing met garage

Van dit type worden er 4 woningen gebouwd. Deze hebben allemaal een zadeldak. De garage is geïntegreerd in de woning. De prijs bedraagt 326.369 EUR.

Alle woningen zijn inclusief registratierechten (12%) op grond en BTW (21%) op infrastructuur en constructies, maar exclusief notariskosten, hypotheekkosten en aansluitingskosten voor de nutsleidingen (ongeveer 3.400 EUR).

De buitenschil ligt vast

Belangrijk om weten is dat de buitenschil van de woningen vastligt. Het volume, de dakvorm, de gevelkleur, de aanwezigheid van een carport en de raamindelingen liggen vast per perceel. Wat je wel kan kiezen, zijn de afwerkingsgraad (casco of volledig afgewerkt) en de materialen van bijvoorbeeld de vloeren. Dit alles in nauw overleg met de bouwheer.

Infoavond op 22 maart

Interesse? Kom dan naar de infoavond over project Poortvelden op dinsdag 22 maart 2022 om 20 uur in de Gasthuiskapel: Gasthuisstraat 22 in Aarschot.

Open oproep op 2 april

De open oproep vindt plaats op zaterdag 2 april 2022 om 9 uur in het stadhuis: Ten Drossaarde 1, Aarschot. Je moet je hiervoor fysiek aanbieden. De eerste persoon die zich aanbiedt, krijgt de eerste keuze.

Een geldige inschrijving

Kandidaat-kopers moeten de volgende stukken bij zich hebben voor een geldige inschrijving:

Hun identiteitskaart, een getuigschrift van gezinssamenstelling dat niet ouder is dan 30 dagen (verkrijgbaar bij de dienst Bevolking)

Een getuigschrift van woonst dat niet ouder is dan 30 dagen (verkrijgbaar bij de dienst Bevolking) en/of een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de kandidaat-koper werkt op het grondgebied van de stad Aarschot en/of een bewijs van inschrijving bij een ondernemingsloket dat niet ouder is dan 30 dagen waaruit blijkt dat de kandidaat-koper een zelfstandige activiteit uitoefent op het grondgebied van de stad Aarschot



De belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 van alle meerderjarige personen die voorkomen op het getuigschrift van gezinssamenstelling. Dit document is niet nodig indien de kandidaat-koper op 31 december 2020 nog geen 18 jaar oud was

Een schriftelijke volmacht van de kandidaat-kopers indien ze zelf niet kunnen komen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwbouwwoningen kan je terecht op het nummer 0468 254 191 of een mail sturen naar openoproep@poortveldenbouw.be.