Stad Aarschot zoekt figuranten voor toeristische fotoshoot

“We willen bezoekers uit Vlaanderen en Nederland warm maken om Aarschot te ontdekken en te blijven logeren. Daarom lanceert onze dienst Toerisme binnenkort een promocampagne. Momenteel zoeken we nog figuranten voor een zomerse fotoshoot op 28 juli”, klinkt het bij de stad. “We zijn op zoek naar echte mensen, je hoeft dus zeker geen professioneel fotomodel te zijn om mee te doen. Iedereen die ouder is dan 40 jaar, en het geen probleem vindt dat de foto’s online & offline gebruikt zullen worden om Aarschot te promoten, is welkom, ongeacht je geslacht, gender, herkomst, nationaliteit of beperking.”