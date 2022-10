Stad Aarschot vraagt creatief talent kerstkaart te ontwerpen

“Ook dit jaar willen we een beroep doen op creatieve kinderen en jongeren om mooie tekeningen voor onze kerstkaarten te maken. We laten verschillende kerstkaarten drukken met telkens een andere tekening. Uit alle inzendingen kiezen we dus niet één, maar enkele tekeningen”, aldus de stad. “Uiteraard vermelden we je naam bij je tekening op de kerstkaart.”

Hoe ga je te werk?

Download het sjabloon en maak je tekening in het voorziene vak, of maak je tekening op de computer of op een schildersdoek.

Bezorg ten laatste op zondag 13 november je tekening aan de stad per post of deponeer ze in de brievenbus van het stadhuis (Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot, t.a.v. de dienst Communicatie). Of je scant de tekening in of neemt er een foto van en mailt die door naar communicatie@aarschot.be. Let er wel op dat je de foto in de originele grootte verzendt en dus niet verkleint.