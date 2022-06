Stad Aarschot stelt zomer van Aarschot voor: “Na 3 jaar stilte mag het nog eens knallen”

“Na de barre coronatijden komen de warme zomermaanden eraan met een goedgevuld programma en voor elk wat wils. Niet alleen de Aarschottenaren, maar iedereen in de omgeving, jong en oud, zullen ondergedompeld worden in hogere zomerse sferen met tal van activiteiten”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

“Wij zijn allemaal zeer blij dat dit jaar opnieuw de écht zomer van Aarschot kan plaatsvinden, zonder beperkingen en limieten. De zomer van Aarschot is een bomvol programma met zowel activiteiten die elk jaar plaatsvinden, als met nieuwe activiteiten”, vult schepen Stef Van Calster (N-VA) aan.

Park Schoonhoven

Op 1 januari kocht de stad Aarschot het voormalige campeerterrein Schoonhoven aan, met de bedoeling er een volwaardig ontspannings- en recreatiepark voor haar inwoners van te maken. “Vanaf 1 september nodigen we de Aarschottenaren uit om mee na te denken over de invulling daarvan”, gaat burgemeester Rutten verder.

Maar onbekend is onbemind, dus begeef je langs de nieuwe wandel- en fietsverbindingen naar het autovrije evenementenplein en beleef er een gezellige tijd in het groen. Om er te spelen en ravotten, (mee) te zingen, dansen, quizzen, lachen, kamperen bij de boswachter, dommelen, en zo veel meer. Of pik er elke vrijdagavond een filmpje mee in openlucht. Vergeet zeker niet onze expo en de tentoonstelling ‘Container Blues’ te bezoeken.

Parkgasten

Ook het fenomeen Parkgasten keert dit seizoen terug. Het begon vorig jaar als een projectje tijdens de coronacrisis dat meteen goed in de smaak viel. Daarom kan je elke donderdag in augustus komen genieten van openluchtoptredens in ons Stadspark.

Parkgasten gaat van start op 4 augustus met Belgisch bluesicoon Roland Van Campenhout. Op 11 augustus staan Buscemi en Moody Mae op het programma. The Me in You staan voor je klaar op 18 augustus. Afsluiten doen we op 25 augustus met de familievoorstelling Grasshoppers van Circus Katoen.

Tickets kosten 10 euro en kan je bestellen via de website www.hetgasthuis.be.

Zomer van Aarschot selfie.

Zomer van Aarschot selfie.

Klinker Zomertour

In juli strijkt Jeugdcentrum De Klinker neer in Park Schoonhoven, Gelrode en Gijmel. Ze pakken er uit met een kleurrijke combinatie van theater, springkastelen en circusworkshops.

Klassiekers op het menu

Op 21 juli, tijdens de nationale feestdag, geniet je in het Stadspark voor de zesde keer van het gezellige parkfestival Roots in het Park. Rootstown slaagde er opnieuw in om enkele pareltjes uit de (inter)nationale ‘roots scene’ naar Aarschot te halen. De dag ervoor, op 20 juli, weerklinkt er dan weer jazzmuziek vanuit ons idyllische Stadspark.

Ook andere traditionele evenementen zoals Fundays, de braderie, Aarschot Zingt, Aarschot Kermis, het vuurwerk en HAP Foodtruckfestival zullen deze zomer weer van de partij zijn. “Na drie jaar mag het ook eindelijk nog eens knallen. Uiteraard zal er wel rekening gehouden worden met onder andere de dieren.”

Sint-Rochusverlichting

Uiteraard kunnen onze ‘lichtekes’ niet ontbreken in het zomerprogramma. “We verlichten onze stad met sfeervol kaarslicht en bouwen daarmee verder op de traditie van onze voorouders. Al sinds de middeleeuwen branden de Aarschottenaren kaarsjes op 15 augustus, ter ere van SintRochus, om zo de pest buiten te houden. Ook vandaag blijven de ‘lichtekes’ ons verbinden met elkaar. Daarom roepen we alle inwoners op om op 15 augustus mee te doen en hun buurt te verlichten.”

Zomer van Aarschot.

Reuzeommegang

“Op 21 augustus zien we het groots in onze stad. Letterlijk dan.” Vanaf 15 uur trekt er een heuse parade door de straten van Aarschot. 25 groepen vol steltenlopers, dansers, acteurs, stadsreuzen, muzikanten en acrobaten zorgen voor sfeer en vertier.

Doorlopende activiteiten

Je kan tijdens de zomermaanden doorlopend deelnemen aan tal van activiteiten. De sportievelingen onder ons kunnen genieten van Aarschot Fietst en zomerse fiets- en wandelzoektochten. Dorst gekregen? Breng een bezoekje aan Aarschot Zomerbart of de Klinker zomerbar.

Nieuwe activiteiten

“Maar daar blijft het niet bij”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Er staat heel wat nieuws op je te wachten deze zomer. Niet alleen in het stadscentrum, maar ook op Park Schoonhoven kan je terecht voor leuke activiteiten.”

Smeer je dansbenen al maar in, want op vrijdag 24 juni vindt de 30+ Afterwork Party plaats op de Grote Markt. Je werkweek afsluiten met collega’s en/of vrienden? Een betere start van het weekend bestaat niet.

Op 13 augustus kan je komen genieten op Schaluin Smaakt. Heerlijk kuieren en snuisteren in een zomerse sfeer. Shoppen op de brocantemarkt en daarna iets lekkers eten en drinken terwijl je geniet van een optreden. Perfect om met heel het gezin te doen.

Weetje: Morgen start de ticketverkoop van CC Het Gasthuis. Weetje: De kaft van het programmatie 'cultuur als medicijn' is een knipoog naar het renovatieproject van de Gasthuisapotheek. Dit project is zeer binnenkort klaar.

Voor het eerst organiseren we overnachtingen op Park Schoonhoven. De kleinsten onder ons (5+) kunnen Dommelen, vanaf 10-15 jaar kan je Kamperen bij de Boswachter.

Wat mag je zoal verwachten van die overnachting? De natuur verkennen, dieren opspeuren, heerlijke maaltijden en toffe poppenkastshows aan het kampvuur. Slapen doen we zoals een echte boswachter: in een transparante ‘dommel’, onder een prachtige sterrenhemel. De ochtend erna genieten we van een lekker ontbijt, ontdekken we de vlinderbakken en krijgen onze jonge boswachters hun eerste boswachtersdiploma. Wat een spannende en leerrijke overnachting!

“ik hoorde jonge studenten tegen elkaar zeggen; amai ik wist niet dat Aarschot zo leuk was. Als je zo’n dingen hoort, weet je gewoon. Deze zomer van Aarschot wordt schitterend”, aldus schepen Van Calster.

Praktisch

Het volledige programma van Dommelen en Kamperen bij de Boswachter vind je op de website van CC Het Gasthuis.

“Dit was nog maar voorsmaakje. De Zomer van Aarschot heeft nog veel meer te bieden!” Het volledige zomerprogramma en tickets vind je op www.zomervanaarschot.be.

Zomer van Aarschot.

