Stad Aarschot pakt uit met Campagne #blijfplakkeninaarschot: “We geven dit najaar 250 gratis overnachtingen weg”.

De stad Aarschot wil zich zo profileren als een interessante, toeristische bestemming én de logiessector een duwtje in de rug geven na twee moeilijke coronajaren. “Aarschot zat de afgelopen jaren in de lift als bestemming voor een weekendje weg of een korte vakantie dichtbij huis. Maar de verschillende coronalockdowns deden de boekingen bijna volledig stilvallen. Vanuit de stad hebben we dan ook nagedacht hoe we het verblijfstoerisme in Aarschot een boost kunnen geven”, verduidelijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

“Daarom geven we dit najaar 250 gratis overnachtingen weg. Op www.logereninaarschot.be vind je alle deelnemende logies en kan je een unieke code aanvragen. Daarmee boek je rechtstreeks bij het hotel, de B&B of het vakantiehuisje van jouw keuze. Elke gratis overnachting heeft een waarde van 100 euro. De actie loopt tot 31 december 2022 of zolang de voorraad strekt.”

"Aarschot is centraal gelegen en een goede uitvalsbasis om het prachtige Hageland te ontdekken, al wandelend of met de fiets. Culturele uitstappen naar erfgoedparels als de Onze-Lieve-Vrouwekerk of de Gasthuiskapel kan je bovendien prima combineren met een namiddag shoppen of een lekker etentje."

Campagne #blijfplakkeninaarschot

De kortingsactie kadert in een bredere communicatiecampagne die Aarschot als toeristische bestemming verder op de kaart wil zetten. “Onze stad heeft ontzettend veel troeven”, gaat burgemeester Rutten verder. “Aarschot is centraal gelegen en een goede uitvalsbasis om het prachtige Hageland te ontdekken, al wandelend of met de fiets. Culturele uitstappen naar erfgoedparels als de Onze-Lieve-Vrouwekerk of de Gasthuiskapel kan je bovendien prima combineren met een namiddag shoppen of een lekker etentje.”

Die totaalervaring wil de stad in de kijker zetten met de campagne #blijfplakkeninaarschot. “Via sprekend beeldmateriaal en slimme advertenties op sociale media willen we 40-, 50- en 60-plussers uit zowel Vlaanderen als Nederland warm maken voor een weekendje weg in Aarschot.” Eens aangekomen op hun bestemming wacht de toeristen een leuke verrassing: op hun kamer ontdekken ze een gratis welkomstbox. Daarin vinden ze niet alleen een Aarschotse cadeaubon die ze kunnen spenderen bij de deelnemende handelaars, maar ook interessante brochures en wandel- en fietsroutes.

“Bovendien moedigen we de Aarschotse middenstanders aan om een speciale actie uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan een gratis aperitief in een restaurant of een mooie korting in een kledingzaak. Zo hopen we dat onze stad het hart van heel wat enthousiaste verblijfsgasten zal veroveren.”

