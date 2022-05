Stad Aarschot laat waterpartij en voetgangersbrug schitteren in kleur voor IDAHOT

“Vandaag spreken we met regenboogkleuren. De regenboogvlag wappert aan ons stadhuis, politiekantoor en het Sociaal Huis. Zowel de waterpartij op de Grote Markt als de voetgangersbrug aan station zijn verlicht. We vieren Idahot, de internationale dag tegen holebi- en transfobie. De boodschap is duidelijk: iedereen is welkom in onze Parel van het Hageland, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).