Stad Aarschot laat asbest aan huis ophalen: “De Aarschottenaar betaalt slechts 30 euro per asbestzak”

De focus ligt op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². Gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien mogen dus aangeboden worden. Zowel inwoners, verenigingen, kmo’s, scholen als het lokaal bestuur zelf kunnen gebruikmaken van de dienstverlening.

Verloop

Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op www.ecowerf.be. Een asbestcoach plant vervolgens een huisbezoek in. Tijdens het bezoek krijg je van de asbestcoach info over een veilige afbraak, koop je de asbestzakken aan en spreek je een ophaaldatum af. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen de asbestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker. De huisbezoeken in Aarschot starten vanaf 1 februari 2023, de eerste ophalingen vinden plaats vanaf half februari. Het project loopt tot december 2026.

Subsidie

EcoWerf diende voor de stad Aarschot een subsidiedossier in bij de OVAM. Die kende een subsidie toe van 23.790 euro om asbest aan huis op te halen tot december 2023. Intussen werd ook goedkeuring gegeven voor een verlenging van het project met 3 jaar voor de stad Aarschot en de andere lokale besturen die bij de intercommunale aangesloten zijn.

“Dankzij de subsidie betaalt de Aarschottenaar slechts 30 euro per asbestzak, een bedrag dat de OVAM heeft vastgelegd en dat in heel Vlaanderen geldt. Het plaatsbezoek, de ophaling van de asbestzakken en de milieuveilige verwerking zijn hierin inbegrepen”, zegt Gerry Vranken (Open VLD), schepen van Afvalbeleid. Elk gezin kan per jaar maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Per aanvraag geeft EcoWerf ook 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall).

Grotere volumes

Het blijft ook mogelijk om gebonden asbest af te leveren bij het recyclagepark in Aarschot of het EcoWerf-recyclagepark in Messelbroek. Wie grote volumes wil verwijderen kan ook terecht bij een private asbestophaler of -verwijderaar.

Geen losse asbest

Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, haalt EcoWerf niet op. Aarschottenaren kunnen daarvoor een beroep doen op de samenaankoop van IGO voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest in hermetische zone (asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding). Meer info op zonderasbest.be. Een privébedrijf inschakelen is een andere mogelijkheid.

Alle voorwaarden zijn te vinden op: https://aarschot.be/zonderasbest of https://ecowerf.be/ophaling-asbest-aan-huis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.