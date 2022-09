Stad Aarschot herdenkt naar jaarlijkse gewoonte de bevrijding van Rillaar tijdens WOII

“Voor deze plechtigheid ontvingen we in Rillaar onder meer afvaardigingen van het Militair Commando Provincie Vlaams-Brabant, van de zesde Groep Communicatie- en Informatiesystemen van het Belgische leger, van de eerste Wing van Beauvechain (luchtmachtbasis) en van de Para-Commando Vriendenkring. Naar jaarlijkse gewoonte brachten we hulde aan het oorlogsmonument op de begraafplaats. We stonden ook weer even stil bij het graf van Sergeant-Vlieger Jürgen Fraussen uit Rillaar. Hij liet in 1993 het leven toen hij als VN-blauwhelm op vredesmissie in Somalië in een hinderlaag terechtkwam", aldus de stad Aarschot.