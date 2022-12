Stad Aarschot heeft opnieuw drie grote kerstbomen.

“Vaak zijn dat bomen die ooit geplant werden als kerstboom en dan nu, jaren later, te groot zijn geworden om in de tuin te laten staan. We bellen dan aan bij de eigenaars en met wat geluk mogen we hun boom laten schitteren in onze stad. Er hangt alleszins altijd een mooi verhaal aan vast. Het is al het negende jaar op rij dat we onze bomen op deze manier zoeken én vinden.”