Stad Aarschot geeft de aftrap voor een zomer vol activiteiten: “Mensen kunnen genieten van cultuur en de zomer, elk op hun manier”

Motorrij­der gewond na aanrijding

In de Borchtstraat in Herselt is zaterdag een motorrijder gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde zaterdagnamiddag rond 12.25 uur. De motorrijder kwam er in aanrijding met een auto. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. De autobestuurder bleef ongedeerd.