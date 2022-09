Stad Aarschot doet mee aan 10-daagse van de geestelijke gezondheid

“We nodigen iedereen uit om positief naar zichzelf te kijken, de eigen kracht te ontdekken en elkaar te versterken. Want samen zijn we veerKRACHTig”, klinkt het bij de stad.

Workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’

“Een gelukkig leven, at wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? In de infosessie ‘Geluk zit in een klein driehoekje’ leer je de geluksdriehoek kennen: van de bouwblokken van geluk tot de oranje bol die ons soms uit balans brengt. Perfect geluk bestaat immers niet.”

Wanneer? Woensdag 5 oktober om 20 uur in het Sociaal Huis.

Inschrijven? Gratis inschrijven vóór 1 oktober 2022 via karlien.vanpee@aarschot.be. Iedereen vanaf 16 jaar kan de workshop volgen.

Deze workshop is organisatie van de Welzijnsraad Aarschot in samenwerking met Logo Oost-Brabant.

Toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’

Het toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst. Op een ludieke manier brengen senioren van de Letterhoutemse toneelgroep het thema ‘mentaal welbevinden’ ter sprake. Een educatief toneelstuk voor en door senioren, met tips die aanzetten tot nadenken over je eigen kunnen, je talenten, je krachten. Kom kijken en ontdek hoe jij zelf aan je geluksgevoel kan werken!

Wanneer? Maandag 10 oktober van 15 tot 16 uur in het Lokaal dienstencentrum Orleanshof, Leuvensestraat 148, 3200 Aarschot.

Inschrijven? Gratis inschrijven vóór 3 oktober via orleanshof@ocmw-aarschot.be of 016 48 24 40.

Een organisatie van de ouderenadviesraad Aarschot.

Etalagestickers

“We kleuren het straatbeeld met fijne spreuken. Samen brengen we zoveel mogelijk krachtige boodschappen aan op de vensters en etalages. Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers en doen we hen nadenken over hun kracht. Want hé, jouw lach maakt mijn dag!”

Doe jij ook mee aan spreuken in het straatbeeld? Schrijf een leuke boodschap op je raam en post jouw foto op sociale media met de hashtags #samenveerkrachtig en #Aarschot.

Boeken vol spreuken

“We verstoppen kleine briefjes met krachtige spreuken in boeken van onze bib. Hopelijk kom jij er ook eentje tegen. Maak er zelf ook voor de andere boekenlezers en creëer zo mee een ketting van geluksmomentjes.”

