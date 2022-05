Stad Aarschot blijft werken op afspraak

Herselt Inbrekers stelen laminaat uit woning

Dieven hebben een inbraak gepleegd in een woning aan Rijselberg in Herselt. Het is niet duidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden. Er was al twee weken niemand in de woning geweest. Het gaat om een woning in verbouwing. De daders gingen er aan de haal met laminaat.

30 april