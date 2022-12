Spoorverkeer tussen Leuven en Antwerpen verstoord door defecte trein in Aarschot: passagiers zitten vast op overvolle trein

ROTSELAAR Ook in Werchter kan je vanaf nu gebruik maken van een deelwagen

Eind vorig jaar werd het startschot gegeven voor cambio-autodelen in Rotselaar. Autodelen is een flexibele vorm van deelmobiliteit waarbij dag en nacht auto’s klaar staan voor autodelers. De nieuwste locatie om aan autodelen te doen vind je in Werchter.

17:13