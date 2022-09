Spin in Oh’Green wel degelijk een vogelspin: “De Mexicaanse roodrompvogelspin”

Gisteren was nog niet duidelijk over welke soort spin het ging, maar vandaag schept het natuurhulpcentrum meer duidelijkheid. “Het is een Mexicaanse roodrompvogelspin en het verblijft momenteel nog bij ons. Bij dit soort dieren wachten we twee weken tot er een eventuele eigenaar zou opduiken, meestal is dat niet het geval, natuurlijk. Als er na twee weken nog niemand zich heeft aangeboden, zoeken we een nieuwe eigenaar. Dit kan een dierentuin of opvangcentrum zijn, maar ook een particuliere persoon die kan aantonen dat hij veel ervaring heeft met het verzorgen van dat soort dieren”, vertelt het natuurhulpcentrum.