Sluitingsdagen tijdens eindejaarsperiode

Aarschot Troostplek voor ouders van sterrekind­jes dankzij kunstwerk van academie voor beeldende kunst

Op de begraafplaats Kloesebos in Gelrode creëerden we een troostplek waar ouders hun sterrenkindjes kunnen herdenken. De troostplek werd ingericht in de buurt van de strooiweide van de groene begraafplaats Kloesebos. De Hagelandse academie stak mee haar schouders onder dit project. Het resultaat mag gezien worden.

