Sint-Rochusmemoriaal krijgt opwaardering : “Wie heeft nog beeldmateriaal ?”

AarschotAl jaar en dag is het Sint-Rochusmemoriaal (Gijzelaarsstraat) een waardige herdenkingsplaats om stil te staan bij de Aarschotse slachtoffers van de gruwelijke oorlogsmisdaden in augustus 1914. De stad Aarschot heeft nu een samenwerkingsakkoord met de Kerkfabriek Onze-Lieve- Vrouw Aarschot, die eigenaar is van de kapel, het centraal kerkbestuur en de pastorale zone om het Sint-Rochusmemoriaal op te waarderen.

Het Sint-Rochusmemoriaal werd in 1965 gebouwd naar een modern ontwerp van architect Marc Dessauvage. Deze Vlaamse architect schiep een opmerkelijk oeuvre van vooral religieuze architectuur. Het was destijds op vraag van de Bisschop dat het Sint-Rochusmemoriaal gebouwd werd om de aangroeiende wijk van de Leuvensesteenweg van een kerk te voorzien. Waarschijnlijk klinkt bij velen ‘Sint-Rochuskerk of -kapel’ dus bekender in de oren dan ‘Sint- Rochusmemoriaal’. Samen met de gedenkzuil is het Sint-Rochusmemoriaal een beschermd monument en vastgesteld bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

Martelaarsstad

“Het Sint-Rochusmemoriaal werd gebouwd op een plek van oorlogsgruwel in onze stad. Elk jaar in augustus eren we er de Aarschotse slachtoffers die er in 1914 koelbloedig geëxecuteerd werden door Duitse soldaten”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Een vreselijke gebeurtenis die onze stad getekend heeft, maar die we uit respect voor de slachtoffers niet uit ons geheugen willen wissen. Daarom vinden we het als stadsbestuur belangrijk om deze herdenkingsplaats te koesteren.”

“Aarschot is één van de zeven martelaarsteden”, vult schepen Bert Van der Auwera aan. “Naast Dendermonde en Leuven is Aarschot de derde Vlaamse martelaarstad. We moeten onze burgerslachtoffers voor eeuwig blijven herdenken. In Aarschot hebben we misschien geen Last Post onder de Menenpoort zoals in Ieper, maar wel ons Sint-Rochusmemoriaal.”

Restauratie

“Daarom gaan we ervoor zorgen dat het Sint-Rochusmemoriaal gewapend is om de tand des tijds te doorstaan”, gaat schepen Van der Auwera verder. “Concreet gaan we het gebouw laten restaureren en ook een opwaardering van de omgeving wordt meegenomen in dit dossier.”

Kerkelijke functie

“De aandacht voor de staat van de Sint- Rochuskerk was verzwakt sinds het wegvallen van de wekelijkse kerkdiensten”, vertelt. Jos Bruyninckx, voorzitter van de Kerkfabriek “Een recent verslag van de dienst Monumentenwacht wees op een zekere staat van verval. Twee jaar geleden hervatte E.H. Rudy Borremans als zonepriester de wekelijkse misvieringen. De kapel wordt nu dus opnieuw intensiever gebruikt. De interesse van het stadsbestuur om de nevenbestemming als memoriaal een ruimere invulling te geven, schept nu opportuniteiten voor de opwaardering van zowel het gebouw en zijn omgeving als van de kerkelijke en andere functies.”

Ontwerpteam met expertise

Voor de restauratie en opwaardering werd een ontwerpteam samengesteld dat uitblinkt in de nodige expertise. Het team bestaat uit drie partners die zowel professioneel als academisch actief zijn in het architecturale veld: architect Saidja Heynickx enerzijds en Sven Sterken en Charlotte Ardui van de Faculteit Architectuur KULeuven anderzijds.

“Met diverse specialisaties in (interieur)architectuur, (bouw)historisch en architectuurtheoretisch onderzoek, combineren we een historisch- conceptueel inzicht en ontwerpmatig-technische competentie”, zegt architect Saidja Heynickx. We hebben ruime ervaring met haalbaarheidsonderzoek rond het her- en nevenbestemmen van kerken. In totaal werden meer dan 36 cases onderzocht voor o.a. het Projectbureau Herbestemming Kerken. Voor de specifieke deelaspecten (technieken, stabiliteit, landschap en scenografie) laten we ons bijstaan door externe specialisten.”

Tentoonstelling, schoolbezoeken en misvieringen

“We willen de herinneringen verbonden aan het Sint-Rochusmemoriaal bewaren én doorgeven aan de volgende generaties”, stelt schepen Van der Auwera. “Daarom zorgen we vanuit de stad voor een permanente tentoonstelling in het Sint-Rochusmemoriaal. Zo kunnen we bezoekers informeren over het vreselijke oorlogsgeweld dat er in augustus 1914 plaatsvond. Als scholenstad zien we hier ook een educatieve meerwaarde. Scholen zouden het memoriaal kunnen bezoeken in het kader van de geschiedenisles bijvoorbeeld. En ook de kerkfunctie wordt dus weer ingevuld met de wekelijkse misvieringen in de kapel.”

“Met gebundelde krachten hopen we het Sint-Rochusmemoriaal de eer toe te kennen die het verdient. Door deze herdenkingsplaats voor iedereen toegankelijk te maken, kunnen we heel Aarschot onderdompelen in dit stukje geschiedenis dat onze stad getekend heeft”, besluit burgemeester Rutten.

Oproep voorwerpen en beeldmateriaal

Het stedelijk museum en ereburger Johan Noppen zetten zich al jaar en dag in om bezoekers van het museum te informeren over het oorlogsverleden van onze stad. Heb jij nog voorwerpen uit WOI en WOII en wil je deze ter beschikking stellen voor tentoonstellingen? Laat dit dan zeker weten aan het museum via museum@aarschot.be - 016 56 84 51. Je kan eventueel een afspraak maken om de voorwerpen binnen te brengen.

“Specifiek voor de permanente expo in het Sint-Rochusmemoriaal zijn we op zoek naar voorwerpen die gelinkt zijn aan de vreselijke gebeurtenissen die er in augustus 1914 plaatsvonden. We roepen inwoners met dergelijke voorwerpen op om deze persoonlijke bezittingen met de gemeenschap te delen zodat we het gruwelijke oorlogsverleden van onze stad nooit vergeten”, zegt Johan Noppen.

“We doen ook een oproep aan getuigen die de bouw van de kerk nog hebben meegemaakt en naar beeldmateriaal van de plek, de bouw, vormsels en huwelijken die er plaatsvonden... “, aldus architect Saidja HeynickxAl het beeldmateriaal is welkom, als er maar een glimp van het gebouw opstaat. Getuigen en bezitters van beeldmateriaal mogen contact opnemen met Charlotte Ardui via charlotte.ardui@kuleuven.be.”