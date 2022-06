‘Schot in je zaak’: Stad Aarschot komt met campagne om leegstaande handelspanden in te vullen

AarschotLeegstaande handelspanden verstoren het straatbeeld in ons handelscentrum. Dit wil de stad Aarschot aanpakken. Ze komt met een campagne die eigenaars en ondernemers moet begeleiden en stimuleren om zo veel mogelijk leegstaande handelspanden in te vullen.

Sexy pand zoekt ondernemer met lef. “Met de campagne ‘Schot in je zaak’ willen we letterlijk schot in de zaak brengen. Onze dienst Economie helpt eigenaars én ondernemers om de beschikbare panden in te vullen. Enerzijds stimuleren we eigenaars om hun leegstaande handelspanden aantrekkelijk te maken. Panden die instapklaar en brandveilig zijn, krijgen van ons het kwaliteitslabel ‘Schot in je zaak’”, vertelt Schepen van Economie Bert Van der Auwera (Open VLD).

“Anderzijds stimuleren we ondernemers die een pand zoeken, om uit te kijken naar een handelspand met dit kwaliteitslabel. Deze handelspanden kan je herkennen aan een duidelijke etalagesticker van ‘Schot in je zaak’. Als stad zorgen we ervoor dat de handelspanden met dit kwaliteitslabel aan gunstige voorwaarden verhuurd kunnen worden: een win-win voor eigenaars en ondernemers.”

Pop-up subsidie en leegstandsbelasting

“Met de nieuwe campagne ‘Schot in je zaak’ binden we dus samen met eigenaars en ondernemers de strijd tegen leegstaande handelspanden aan. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe wapen een goede aanvulling is op onze bestaande maatregelen om leegstaand in het handelscentrum aan te pakken. Ik verwijs hiermee naar de pop-up subsidie en de leegstandsbelasting”, gaat burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) verder.

Eigenaars en ondernemers krijgen nog steeds een pop-up subsidie als ze voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast neemt de dienst Economie zelf contact op met eigenaars van leegstaande handelspanden om naar oplossingen te zoeken. Blijven handelspanden ondanks deze initiatieven toch leegstaan? Dan worden ze belast door de stad.

Praktisch

Meer info? Eigenaars van leegstaande handelspanden of ondernemers die op zoek zijn naar een geschikt handelspand kunnen contact opnemen met de dienst Economie: lokale-economie@aarschot.be - 0800 20 765.

