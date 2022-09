Rootstown schenkt 2.600 euro aan drie goede doelen

“Onder het motto dat muziek verbindt, hoopten we jullie allemaal warm te maken om mee te komen genieten van lokale rootsmuzikanten in de Klinker club op zondagnamiddag 27 maart. Met 3 geweldige optredens en een tot ver boven onze verwachtingen reikende opkomst kunnen we stellen dat dit benefietconcert een groot succes was. Hiervoor willen we iedereen van harte bedanken”, vertelt organisator Kurt De Bont. “Alle muzikanten - Dc Snakebuster & Half Blind Willy, David Ronaldo & The Dice en One Time Blues band -, medewerkers, vrijwilligers en professionele partners boden volledig belangeloos en gratis hun diensten aan in de hoop zoveel mogelijk winst te boeken.”