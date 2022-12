Rootstown organiseert ‘Rootstown Winter Rumble’ tijdens opening Winterfeest

“Starten doen we met David Ronaldo.” David Ronaldo bracht met zijn band ‘the Dice’ al 2 albums uit, het 3 de album wordt verwacht in Januari 2023. “Gewapend met gitaar en gezegend met een hees stemgeluid, brengt hij roots en Americana met een vleugje blues. Voor zijn solo programma “American Poets” graaft hij in het repertoire van drie van zijn muzikale helden Bob Dylan, Neil Young & Bruce Springsteen en brengt David een intiem eerbetoon aan deze drie Amerikaanse poëten.”

“Onze hoofdact van de avond stond eerder dit jaar in de Gasthuiskapel van CC Het Gasthuis waar de drie muzikanten het beste van zichzelf gaven tijdens enkele korte akoestische sets op het Buskerfestival: Yonder Boys. Compleet overdonderd door hun magistrale optredens konden we niet anders dan deze band uitnodigen voor een volledig optreden.”

Yonder boys in een internationaal trio, gevestigd in Berlijn. “Het is een Americana-band, die tijdens het optreden op traditionele folkinstrumenten een grote diepte laat zien in de verscheidenheid aan invloeden die ze in het genre brengen. Traditionele old-time Americana sound wordt vermengd met rock, Latin, pop en psychedelische invloeden.”