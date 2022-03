Rootstown en stad Aarschot organiseren benefietconcert tvv de Oekraïense slachtoffers

AarschotMuziek verbindt. Onder dat motto organiseert Kurt De Bont van Rootstown in samenwerking met de stad Aarschot een benefietconcert ten voordele van de Oekraïense oorlogsslachtoffers en - vluchtelingen. Afspraak op zondag 27 maart om 13.30 uur in de Klinker Club.

Verschillende lokale rootsmuzikanten luisteren je zondagnamiddag op met hun liedjes. Allemaal voor het goede doel. “Alle muzikanten, medewerkers, vrijwilligers en professionele partners bieden hun diensten volledig belangeloos en gratis aan. Zo hopen ze zo veel mogelijk winst te boeken”, vertelt Kurt De Bont.

“Dat sommige mensen nu geen huis meer hebben en onttrokken worden uit hun vertrouwde omgeving, dat kan je toch niet vatten?”, gaat hij verder. De Bont wil Oekraïense oorlogsslachtoffers op een originelre manier helpen en dat zette hem aan het denken. Zo kwam hij terecht bij Hardcore Help Foundation en Pomoc Ukraina. “Twee van mijn professionele contacten bleken al gestart met de opvang en logistiek van vluchtelingen, en met de aankoop van de nodige levensmiddelen, dus hier wilde ik in meegaan.”

Hardcore Help Foundation

Hardcore Help Foundation bestaat al enkele jaren. Ze hebben al heel wat evenementen georganiseerd en geld ingezameld om, overal ter wereld waar er nood is, voor steun te zorgen. Hun focus lag tot voor kort vooral op Afrika, maar ook van deze gebeurtenissen waren ze enorm aangedaan. “Ze zijn massaal beginnen rondrijden om mensen op te halen, huisvesting te zoek en te investeren in medicijnen en goederen die mensen dagdagelijks nodig hebben.”

Pomoc Ukraina

De Tweede organisatie is een organisatie uit Polen: Pomoc Ukraina. “Deze organisatie wordt een beetje geleidt door één van de muzikanten waar ik voor werk als boekingsagent en manager. Hij woont op ongeveer 80km van de grens met Oekraïne, maar hoort dagdagelijks de bombardementen. Hij voelde de vluchtelingenstroom en hierdoor kregen ze de indruk dat dit één grote chaos was. Met een aantal mensen heeft hij een website opgericht waarop ze per stad en per regio alle diensten die er zijn bundelen.” Het gaat van huisvesting, plaatsen waar je goederen kan leveren en waar je je kan inschrijven om mensen op te vangen tot diensten en services waar je terecht kan als slachtoffer per regio.

“Ik vond het twee prachtige initiatieven, daarom wilde ik hier in de regio ook iets teweeg brengen. Ik heb meteen Bert Dewinter van de dienst evenementen gecontacteerd en hij was akkoord. We werden direct overspoeld door muzikanten en vrijwilligers die mee wilde werken. Het stadsbestuur ging er volledig in mee en de samenwerkingen kwamen meteen op gang”, gaat De Bont verder.

De winst van het evenement gaat 50/50 verdeeld worden tussen beiden organisaties. “Bij deze partners weten we dan ook zeker dat het geld goed terechtkomt.”

“We hebben als stadsbestuur meteen gezegd mee te ondersteunen”, vult schepen Stef Van Calster (N-VA) aan. “Het is een goed initiatief. Muziek verbindt mensen en daarom willen we zeker in deze tijden alle ondersteuning bieden. Het is ook mooi om alle andere initiatieven van de Aarschottenaren te zien, wat een heerlijke stad zijn wij toch”, aldus Van Calster.

El Taco Loco

En er is meer. Want ook El Taco Loco - Mexican street food - zet zich in voor de oorlogsslachtoffers. “De eigenaar is van Poolse afkomst. Bij elke bestelling gaat er 5 euro rechtstreeks naar een Poolse organisatie. Ook zij zullen met hun foodtruck ons evenement ondersteunen. Voor de muzikanten en de crew voorzien ze gratis eten, voor de gasten staat de foodtruck - uiteraard voor een prijsje - ter beschikking”, gaat De Bont verder.

“We zijn blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan deze problematiek.”

Line-up

14 uur: DC Snakebuster & Half Blind Willy

15 uur: David Ronaldo & The Dice

16.30 uur: One Time Blues Band

Praktisch

Wanneer? Zondag 27 om 13.30 uur

Waar? De Klinker Club, Demervallei 14, Aarschot.

Prijs? 10 euro

Meer info vind je op op www.rootstown.be of https://www.facebook.com/events

Voor vragen kan je terecht via mail naar kurt@rootstown.be of bellen naar +32 495 53 53 08.