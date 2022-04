ROOTSTOWN en PICKING BONES slaan de handen in elkaar voor exclusief Belgisch optreden van Jo Carley & The Old Dry Skulls

AarschotPicking Bones, het lokale underground festival - 10 en 11 juni 2022 - uit Linter, en Roots In Het Park, het familie/roots event - 21 juli - uit Aarschot, slaan de handen in elkaar, en organiseren een gezamenlijk optreden op 27 april in de Gasthuisschuur te Aarschot.

Beide concertorganisatoren steken hun liefde voor roots, folk, garage, blues, country en zelfs een vleugje punk niet weg en slaan daarom de handen in mekaar dit jaar om samen een optreden te organiseren. Op deze gratis concertavond zullen beide partners elk hun programma voor hun zomerfestival officieel aankondigen.

“Jo Carley & The Old Dry Skulls combineren de voodoo-klanken van de blues met ouderwets vaudeville-cabaret en timmeren met veel passie en hard labeur aan hun weg binnen de internationale roots-scene. De band valt tegenwoordig op waardoor ze op meerdere festivals deze zomer zullen staan. Dit optreden op 27 april is een exclusief Belgisch optreden op deze lente-tour, dus een niet te missen kans”, vertelt Rootstown organisator Kurt De Bont.

“Gewijd aan het subversieve, is de wereld van Jo Carley & The Old Dry Skulls donker, geanimeerd en ongebruikelijk. Om het publiek te amuseren en mee te trekken naar een onderwereld vol verwondering, het macabere en de verbeelding, combineren ze elementen van Vaudeville, Skiffle, vroege horrorfilms, vroege ska, calypso, ouderwetse country en blues”, gaat hij verder.

Witchdoctors, zombies en voodoo queens, ze passeren allemaal de revue. “Mocht Halloween in april vallen dan was dit de soundtrack. Blues, swing, roots en rock’n’roll overgoten met een sappig duister sausje. Dit is muziek om op te dansen, shake them old dry bones.”

Praktisch

Wanneer? 27 april om 20 uur

Waar? Gasthuisschuur te Aarschot

Prijs? Vrije bijdragen

Meer info vind je op https://www.facebook.com/events/1255411238283491