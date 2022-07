Rommelmarkt, braderie en knallende optredens zorgen voor massale opkomst op tweede dag van de Fundays

Lees verder onder de video

De rommelmarkt is inmiddels uitgegroeid tot de grootste rommelmarkt van Oost-Brabant, en dat werd snel duidelijk: hele straten lang vol standjes om gezellig te snuisteren. In de Leuvensestraat treffen we Jelle Vergauwen en Ken Demarteau met tafels vol gezelschapsspelletjes en speelgoed. “Ik had al veel spelletjes, maar dan heb ik mijn man ontmoet, die had ook veel spelletjes en die hebben we nu allemaal samengegooid”, vertelt Jelle. “Ken werkt ook in het onderwijs, dus hij had ook veel speelgoed en zo is het een beetje ontploft”, lachen de heren. “Ondertussen hebben we andere interesses en je moet er plaats voor hebben ook natuurlijk. Ik focus me tegenwoordig ook meer op sociale media, en een gezelschapsspel spelen, daar kruipt toch wel wat tijd in. Of we alle spelletjes zelf al gespeeld hebben? Dat is onmogelijk denk ik (lacht), maar we hebben wel al goed verkocht vandaag.”

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot: Jelle Vergauwen en Ken Demarteau. © PGA

Wat verderop begint de braderie en daar komen we enkele bekende gezichten tegen: Jori en Maxim Martens - ook bekend van The Sky is the Limit met Beets Patteet.

Webshop

“We staan hier met onze webshop ‘lekkersnoozen’, dat is eigenlijk het goedkopere segment van Beets Patteet. Enige tijd geleden zijn we een webshop gestart samen met bol.com en amazon. Alles wat je hier of op de webshop vindt is heel betaalbaar. Bijvoorbeeld kussens voor 5 of 10 euro, overtrekken vanaf 19,95 euro. We hebben duizenden artikelen online staan en als je bestelt op de webshop is het binnen de 24 uur gratis geleverd. Verder hebben we ook Bedworld. Hiermee bieden we de goedkopere matrassen - rond de 100 a 200 euro- en bedden - rond de de 500 euro - aan. Het is een beetje het tegenovergestelde van The Sky is the Limit, maar we merken dat er veel vraag naar is, en alles vliegt vandaag de deur uit. Op die manier kunnen we onze webshop ook een boost geven. Ik vind het leuk om hier ook zelf te kunnen staan. We zijn al sinds het begin van de Fundays medesponsor, dan is het ook fijn om hier zelf te staan met een kraampje en ze ook op deze manier te ondersteunen.”

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Naast de rommelmarkt en de braderie vind je ook heel wat randanimatie. Sonja Mazereel is streetartist en is volop bezig aan een 3D-krijttekening. “Ik teken vooral op vloeren, meestal in 3D. Dat is een vervormde tekening die tot leven komt als je vanop de juiste plaats kijkt en foto’s neemt. Aan deze tekening ben ik gisteren rond de middag begonnen en ze is bijna af. Maar artiesten zeggen altijd ‘bijna af’: het is nooit gedaan, hé, je kan ze altijd nog wat mooier maken (lacht).”

Bar-beer

Sonja tekent al sinds 2010. “Maar in 2018 is het volop in gang geschoten, ondertussen teken ik ook vaak in het buitenland. Met onze community nemen we deel aan streetpainting festivals, waar we elkaar ontmoeten. Het is hetzelfde als een muziekfestival, maar dan met krijttekeningen.”

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot: Vlad en Koen Naulaerts van De Kloostergang. © PGA

Trappist drinken en terwijl je haar laten knippen? Alles kan vandaag. Op het terras van de kloostergang staat Vlad. “Wij zitten normaal buiten het centrum - Ourodenberg -, maar er is een duidelijke synergie: mannen met baarden drinken ook graag trappist. Hierdoor leek het ons voor deze gelegenheid dé ideale samenwerking.”

Volledig scherm “Voor de tweede keer op rij sta ik hier op de braderie van de Fundays. Ik heb alles gisteren nog gemaakt na een zware werkdag. Het was een korte nacht”, lacht Tiffany Sterckx. Momenteel doet ze alles nog in bijberoep, maar ze hoopt binnen drie jaar haar eigen zaak te kunnen beginnen. © PGA

De avond werd afgesloten met knallende optredens van onder andere Sylver, Level Six en Dj Lobel met MC Rik.

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Goochelaars kwamen je tussen pot en pit omver blazen met hun trucs. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

Volledig scherm Dag 2 Fundays Aarschot. © PGA

