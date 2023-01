Roland Renskade terug geopend.

Holsbeek Komt project de gele doos ook naar Holsbeek?

Oppositiepartij N-VA gaat op de gemeenteraad van dinsdag 10 januari voorstellen om de gele doos in te voeren in Holsbeek. Dat is een project waarbij cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens bewaard worden in een herkenbare, gele bewaardoos, én in de koelkastdeur.

14:17