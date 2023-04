Rij- en parkeerverbod in Gasthuisstraat en Schaluin op zondag 30 april

Van de grote vaarhappe­ning tot de Grote Paal: 5x weekend­tips in Leuven en het Hageland

Nog geen plannen voor het extra lange weekend van 29 april tot 1 mei? Mooi zo, want met deze tips vind je zeker een goede reden om er samen met je vrienden, familie of gezin op uit te trekken. Onze redactie verzamelde een divers aanbod aan activiteiten in Leuven en het Hageland. Want thuis blijven kan tijdens de week ook.