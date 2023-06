RESTOTIP. Mamaye: Authentieke Ethiopische keuken: “Het eten wordt vaak geserveerd in een gemeenschappelijke setting, waarbij gasten schotels met eten samen delen en eten met hun handen”

Van de roze wolk op de festival­wei­de met Harry Styles naar groen van ellende door files aan shuttlebus­sen: zo verliep de blijde intocht en de iets langere uittocht

Vlotte mobiliteit - of het gebrek eraan - is zonder enige twijfel het meest besproken thema van de eerste festivalweek in Werchter. Vorig weekend was er nog sprake van verkeerschaos bij Werchter Boutique en TW Classic was ook niet bepaald een wandeling in het park. De organisatie beloofde beterschap voor het concert van Harry Styles, maar is dat ook gelukt? HLN deed de test en ging met de wagen naar het optreden van de roze popkoning... Of was de shuttlebus van De Lijn misschien een betere keuze geweest?