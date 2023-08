Grote schade na plofkraak op geldauto­maat aan Gouden Kruispunt in Tielt-Win­ge

Aan het Gouden Kruispunt, het winkelcentrum in Tielt-Winge, is vannacht een plofkraak gebeurd aan de geldautomaat. Buurtbewoners hebben drie luide knallen gehoord. De schade aan het cashpoint is groot.