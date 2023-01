Productiehuis De Wereldvrede zoekt tennisspelers tussen 13 en 20 jaar voor nieuwe langspeelfilm

“Het verhaal draait om een jonge tennisspeelster, wat impliceert dat wij voor de hoofdrol en de bijrollen op zoek zijn naar tennistalent”, vertelt Roxanne Sarkozi. “We zijn momenteel vooral op zoek naar meisjes uit de provincie Vlaams-Brabant. De shoot staat gepland voor het najaar 2023. Hiervoor organiseert De wereldvrede in samenwerking met casting agente Sien Josephine Tijessen (Undercover, Panna, Glad ijs) open castings van jonge tennisspeelsters tussen 13 en 20 jaar. Acteerervaring is totaal niet van belang, een passie voor tennis wel. Ben jij of ken je iemand die in aanmerking komt? We moedigen iedereen aan zich in te schrijven, ook tennisgroepjes zijn welkom, want een groot deel van het verhaal speelt zich af in de interclub. We zoeken veel tennissers dus dit is een unieke opportuniteit voor iedereen die eens wil zien hoe een film gemaakt wordt achter de schermen.”