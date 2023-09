Presentator Bart Schols fietst van Vogezen naar Landen voor vzw Bindkracht: “Op kinderen met een beperking zou men niet mogen besparen”

Scouts Rotselaar viert 90-jarig bestaan met groots feestweek­end: een fuif, kampvuur en barbecue met show

Weet u wie Baden Powell is, waarvoor S.P.E.R. staat of kapt u spontaan een Duvel ad fundum als ze Blauw van The Scene draaien? Dan bent u dit weekend nergens meer op uw plek dan op de viering van het 90-jarig bestaan van Scouts Rotselaar. Vrijdag en zaterdag kan u er herinneringen ophalen of de nieuwste welpen aan het werk zien tijdens de jaarlijkse barbecue.