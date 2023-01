Politie kan twee verdachten van diefstal klissen op Aarschotse ring na achtervolging

Mechelen Oudjaar vieren en koekenzin­gen! Ontdek onze weekend­tips voor regio Mechelen

Wat gaat de tijd toch snel. Het laatste weekend van het jaar is alweer aangebroken. Bij deze hebben we enkele tips speciaal voor u opgelijst om het laatste weekend van 2022 af te sluiten en het nieuwe jaar goed te beginnen. Wat staat er zoal op het programma? Een lichtjeswandeling met zaklamp in Hingene, een arcadehal in de bibliotheek van Lier en natuurlijk veel feest! Vuurwerk zit er niet voor elke gemeente in, maar Mechelen organiseert sowieso een geluidsarm alternatief. Ontdek hier zeven tips voor het weekend van 31 december op 1 januari.

30 december