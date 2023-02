Politie betrapt 21 fuifgangers met drugs in fuifzaal De Klinker

Hallaar Werken voor nieuwe rotonde aan Broeks­traat gaan nieuwe fase in: “Verkeer richting Herentalse­steen­weg blijft onmogelijk”

De werken aan het kruispunt Broekstraat-Herentalsesteenweg in Hallaar gaan op maandag 13 februari een nieuwe fase in. In deze nieuwe fase wordt ongeveer een derde van de nieuwe rotonde aangelegd.

9 februari