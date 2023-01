Playoffs Sports Bar en Rootstown komen met nieuw concept: “Waar er zowel culinair als muzikaal hoogstaand kan worden genoten”

AarschotPlayoffs Sports Bar - lokale sportsbar in Aarschot - en team Rootstown - lokaal boekingsagentschap voor Roots-Americana-Blues-Jazz-Bluegrass en aanverwante muziekstijlen - slaan de handen in elkaar om in Aarschot culinaire en kwaliteitsvolle concertavonden te organiseren.

Geert Lowet en Lieve Van der Auwera, zaakvoerders van de Playoffs Sports Bar, contacteerden enkele maanden geleden Daniel Elsen, geluidstechnicus, en Kurt De Bont, zaakvoerder en boekingsagent bij Rootstown. “Zij stelden voor om een samenwerking op te zetten waar er zowel culinair als muzikaal hoogstaand kan worden genoten”, vertelt De Bont. “Dit klonk meteen als muziek in de oren, we kregen er zelfs het water van in de mond, dus gingen we meteen aan de slag”, gaat De Bont enthousiast verder.

Geert Lowet en Lieve Van der Auwera zorgden voor een uitgebreide menukaart, Daniel Elsen en Kurt De Bont voor de muziek. “In 2022 nodigden we al eerder een Nederlands Americana-muzikant, een Brussels jazz duo, een Vlaamse bluesartiest en een internationaal folkduo uit. Na de successen van deze 4 voorgaande edities werd er besloten om ook in 2023 verder te gaan met deze reeks van culinaire optredens.”

Het BAM! Trio

Zo gezegd, zo gedaan, want het eerste optreden staat al gepland op 26 januari 2023. Het BAM! Trio zal de spits afbijten van dit nieuwe concept. “BAM is het geluid van botsende lichamen. Hier zijn de lichamen geesten en het lawaai is muziek. Het was in 2017 dat de ontploffing zijn vruchten afwierp. De vrucht van de ontmoeting tussen drie eigenzinnige kunstenaars, uit de vier hoeken van Wallonië. Rond dit mythische instrument, het Hammond-orgel, werd BAM Trio geboren. Jazz? Ja, maar niet alleen. Groove, rock, soul en betoverende ballads vormen de grondstof van dit explosieve brouwsel. Een universele cocktail bereid in de robuuste pot van vriendschap.”

Meer info vind je op https://www.bamtrio.net/

Lees verder onder de foto

Volledig scherm BAM! Trio © rv

Johannes Wannyn

Op 23 maart is het de beurt aan Johannes Wannyn. “Johannes Wannyn ken je misschien als gitarist en zanger bij Old Salt, Strograss, People in Houses of het KleinkunstKollektief. In 2012 bracht hij met een EP voor het eerst eigen Nederlandstalig werk uit en hij werd derde tijdens de Nekka-wedstrijd in 2014. Na een aantal jaren focus op andere projecten werd de ‘goesting’ groot om opnieuw een meer persoonlijk verhaal te vertellen. Vanaf 2021 leerde hij claw-hammer banjo spelen en hij schreef op een aantal maanden tijd minstens één toekomstige plaat bijeen. Solo of met band band spreidt hij een warm muzikaal deken, waarin de grote en kleine verhalen van het leven zich graag laten vertellen. Heel persoonlijke en maatschappijkritische teksten staan centraal, steeds door een filosofische bril en met humor. Wannyn stelt vragen en brengt een ode aan de twijfel.”

Meer info vind je op: https://www.facebook.com/JohannesWannynArtiest - https://johanneswannyn.wordpress.com/ - https://vi.be/platform/johanneswannyn

Fog Holler

Op 25 mei staat Fog Holler op de agenda. “Fog Holler is een snelgroeiende sensatie in de wereld van bluegrass en akoestische muziek. Fog Holler’s innovatieve geluid en DIY-mentality, die op straat werd ontdekt door de met een Grammy bekroonde artiest Laurie Lewis, heeft al snel het publiek over de hele wereld in vervoering gebracht. De originele muziek van de groep combineert rauwe, eerlijke poëzie met enthousiaste duo-harmonieën die doen denken aan de Stanley Brothers en de Blue Sky Boys. Het is tegelijk een aangrijpende, zelfreflecterende reactie op moderniteit en een levendige viering van Amerikaanse rootsmuziek.”

De groep is voor de tweede keer op Europese Tournee. “Dat belooft een zeer succesvolle te worden want zo goed als elk gekend Bluegrass/Rootsfestival heeft de band ondertussen vastgelegd; Rotterdam Bluegrass, Westport Bluegrass, Grevengrass, Buhl Bluegrass en Kids’n’Billies. En nu dus ook in een intieme setting in Aarschot, de parel van het Hageland.”

Meer info vind je op https://rootstownaarschot.wordpress.com/avails/fog-holler/

Praktisch

De events starten om 19 uur met een aperitief. Na het aperitief volgt het hoofdgerecht en dessert. Eens de magen gevuld zijn wordt om 21 uur het startschot gegeven van de muzikale avond. Eet je liever thuis? Geen probleem. Want vanaf 21 uur is iedereen welkom om - gratis - te komen meegenieten van de artiest(en).

Inschrijven voor het diner is verplicht en kan via info@playoffs-sportsbar.be of 0473 52 63 80.

Meer info vind je op www.rootstown.be of https://www.playoffs-sportsbar.be/

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.