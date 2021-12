Peuter van 16 maanden stierf een plotse natuurlijke dood: “Iedereen heeft snel en adequaat gereageerd, maar hulp kon niet meer baten”

WERCHTER Er komen twee edities van TW Classic in 2022: “Datum en line-up kunnen we nog niet verklappen”

Als corona geen roet in het eten strooit, zal TW Classic in Werchter volgend jaar tweemaal plaatsvinden. Op de eerste editie van 25 juni is Nick Cave And The Bad Seeds headliner. Over de volgende editie is er minder geweten. “Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een tweede TW Classic in 2022”, klinkt het.

13 december