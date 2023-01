Patrick ‘meesterlijk opgelicht’ voor tienduizenden euro's : “We zouden samen een virus verwijderen...”

AarschotInternetfraude, phishing, valse e-mails... We kennen de gevaren. “Zoiets overkomt mij niet”, zeggen velen. Zo ook Patrick T. uit Aarschot. Toch slaagden fraudeurs er in om hem voor enkele tienduizenden euro’s op te lichten. “Op het einde had hij nog één vraag voor me: of ik mijn bankkaart kapot wilde knippen. Zo naïef was ik op dat ogenblik.” Patrick T. doet hier zijn verhaal... want zo doortrapt gaan de oplichters te werk.