Patrick ‘meesterlijk opgelicht’ voor tienduizenden euro's : “Onvoorstelbaar hoe geslepen en voorbereid die zijn”

Heist-op-den-Berg/Putte Carnaval, Valentijn en solden bij Kringwin­kel Zuiderkem­pen

In Kringwinkel Zuiderkempen kan je vanaf zaterdag 21 januari komen snuisteren tussen een aanbod carnavalskledij en –accessoires. Een weekje later maakt carnaval plaats voor Valentijn. Daarnaast kan je nog tot het einde van deze maand koopjes doen tijdens de stockverkoop van de kledij, waarbij je 1 euro per stuk betaalt. In Heist-op-den-Berg vind je Kringwinkel Zuiderkempen aan Noordstraat 25 bus 1, in Putte in Alice Nahonstraat 12.

10:02