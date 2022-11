Parkeerverbod tijdens reinigingswerken in binnenstad vanaf 14 november

Begijnendijk Kerstmarkt gaat door op 17 december, gemeente zoekt nog standhou­ders

Het lijkt nog veraf, maar over zes weken is het Kerstmis. In Begijnendijk is de gemeente al volop bezig met de voorbereidingen voor hun jaarlijkse kerstmarkt. Die zal plaatsvinden op zaterdag 17 december op het kerkplein van Betekom. Ze zijn wel nog op zoek naar mensen die een standje willen uitbaten.

12 november