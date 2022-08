Parkeerverbod door kleine onderhoudswerken

WEZEMAAL Paula (74) van bekende frituur sterft op dag van begrafenis van haar man

Wie in Wezemaal zin had in frietjes, had meestal maar één adres in het hoofd: frituur Paula aan de kerk. Vijf jaar geleden ging Paula op pensioen. Maar lang heeft ze daar niet van kunnen genieten, zaterdag overleed de alom bekende frituriste op 74-jarige leeftijd.

27 juli