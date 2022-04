Park Elzenhof is vijf nieuwe sporttoestellen rijker

‘Al jarenlang maken sporters en verenigingen gebruik van de sporttoestellen in park Elzenhof. Sommige van die toestellen verkeerden in slechte staat, door ouderdom of door vandalisme in het park. Daarom heeft de stad Aarschot samen met OKKE (Openlucht Konditie Klub Elzenhof) 5 nieuwe sporttoestellen laten plaatsen langs het loopparcours van het grasterrein en de vijver. Eerder plaatsten we al een IPitup-beweegbank om sporters meer mogelijkheden te bieden”, klinkt het bij de stad.