Organisatoren Aftrsun komen met nieuw festival ‘Josrockt’: “Ik vraag al 10 jaar voor een rockfestival”

“We doen al jarenlang het techno house festival ‘aftrsun’ en Jos – de eigenaar van de wei - zei altijd: ‘Met dieje tsingeltsjangel muziek, je moet eens andere muziek draaien’ (lacht). Dus het staat al even op de planning om een rock festival te organiseren. Door onder andere corona en een drukke planning is dat er nog nooit eerder van gekomen”, gaat Yannick Buelens van start.

Ook Bert De Winter ziet het helemaal zitten. “Ik ben rocker met hart en ziel, dus ik was meteen te vinden voor het Rock-verhaal”, gaat hij verder. Maar geen festival zonder naam. “We zijn Jos heel dankbaar dat we al jaren zijn wei mogen gebruiken, als blijk van dankbaarheid zijn we als groep op het idee gekomen om de boer ‘de Jos’ zijn naam te gebruiken: Josrockt. En het kind was geboren.”

Lokaal verhaal

Dit jaar willen de heren in eerste instantie mikken op het lokaal verhaal. “Dat zie je ook meteen aan de line-up. The Gerry Springer Show, dat zijn jongens van Baal, net zoals de zanger van Belgian Asociality. PIE.P Klein is dan weer van Heist-Op-Den-Berg, en Mimi Lebonq en Come as Nirvana zijn van Tielt-Winge. The Autumn Chills is van Betekom, en als afsluiter hebben we onze enige echte dj Tom De Lobel uit Aarschot die een prachtige set zal spelen”, legt De Winter uit.

Quote We gaan voor lokaal, gezellig én een stevige line-up Bert De Winter, organisator

Back to the roots

Met dit nieuw festival willen de organisatoren het ‘back to the roots’ verhaal terugbrengen. “Door een lokaal verhaal te brengen willen we de mensen over de streep krijgen om naar hier af te zakken. We merken ook - er is een gevoel binnen Aarschot algemeen – dat het verhaal van rockschot nog steeds leeft bij de bevolking en dat verhaal willen we terug bij de bevolking krijgen: lokaal, gezellig én een stevige line-up.”

Rockschot was een rock evenement in Aarschot. “Veel mensen zullen dat nog wel gekend hebben. Dat was fantastisch, maar het probleem bij veel festivals is dat ze te snel willen groeien, daarom willen we het kleinschalig houden, we mikken op zo’n 600 bezoekers. Verder zien we wel wat de toekomst brengt.”

Lokaal talent

Maar dat is nog niet alles, want de heren hebben nog een specialleke in petto. “Naast de mainstage komt een hooiwagen. Daarin krijgt lokaal opkomend talent de kans om hun ding te doen. We hebben lockdown sessies gedaan tijdens corona en hier hebben we gemerkt dat er toch heel wat talent is binnen Aarschot. En die mensen willen we de kans geven om tijdens de change over van de groepen op de main, buiten op de hooiwagen te stappen met hun gitaar en micro, en hun ding te doen. Dat is het punt ook waar de vzw Before voor staat.” Hier kunnen artiesten zich nog steeds voor inschrijven. “We hebben al enkele positieve reacties gekregen op ons evenement, maar we voelen dat er nog veel mensen getriggerd moeten worden. Met de line-up is er voor ieder wat wils en ie-der-een is welkom.”

En ook Jos is die dag van de partij. “Ik vraag al 10 jaar voor een rockfestival, dus ik ga zeker aanwezig zijn. Ik ga trouwens ook de groepen aankondigen”, aldus Jos.

Praktisch

Josrockt: zondag 14 augustus

Een ticket kost momenteel nog 15 euro, maar binnenkort slaagt het op naar 19 euro.

Ben je lokaal talent en wil je schitteren op de hooiwagen? Schrijf je dan snel in via de facebookpagina.

