Organisator huiskamerquiz komt met nieuw concept: De Pickniquiz

AarschotSinds zondag 3 juli heeft park Schoonhoven opnieuw zijn deuren geopend. Dat zorgt voor heel wat nieuwe, en oude festiviteiten. Zo wordt ook de huiskamerquiz in een nieuw jasje gestoken, want op zondag 7 augustus organiseert Park Schoonhoven DE PICKNIQUIZ.

Het Schoonhof en de huiskamerquizmasters - Patrick en Stef - staan garant voor een rustige, groene en aangename omgeving, gecombineerd met leuk quiz vertier voor jong en oud.

Er zijn op zondag twee edities gepland: Een ochtendeditie speciaal en op maat voor kinderen (begeleid door volwassenen) en de namiddag sessie, een zeer toegankelijke quiz algemene kennis.

De ochtendeditie

“Er wordt gequizd in ploegen die maximum 7 deelnemers tellen. Iedere ploeg is samengesteld uit maximum 5 kinderen en twee volwassenen. De quiz is speciaal gemaakt en opgesteld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er worden vragen gesteld over heel wat verschillende onderwerpen waar de kinderen zeker en vast het antwoord op zullen weten”, vertelt de organisatie.

De quiz start om 10u30 maar iedereen is uiteraard welkom vanaf 10u. Het einde van de ochtend editie is voorzien rond 12.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Park Schoonhoven. © Stad Aarschot

De namiddag editie

Na de middag staat de volwassenen editie op het programma. De aanvang is om 14u en einde van de quiz is voorzien rond 16u30. Het is een quiz voor jongeren en volwassenen met zeer toegankelijkheid: Iedereen kan meedoen. Ploegen van maximum 6 personen en de prijs per ploeg bedraagt 20 euro.

Voor onze pickniquiz - zowel de ochtend- als de namiddageditie - brengen de deelnemers zelf hun picknickdeken, tafel of stoeltjes mee. “Wij zorgen voor een leuk kader en een gevarieerde quiz. Jullie krijgen van ons pen en papier. Schoonhof zorgt voor de catering met een zeer gevarieerd aanbod van drank en kleine hap. We maken er een gezellige zondag van en we geven een prijs voor de gezelligste ploeg.”

Inschrijven kan ook hier via dehuiskamerquiz@gmail.com Park Schoonhoven ligt aan de Diestse steenweg nr.° 50 in Aarschot. Te voet of met de fiets kan ook via de Demerdijk ‘Rive Gauche’ en het Schoonhovenpad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.