Opnieuw boekenmarkt op zondag 12 juni

Herselt Inbrekers maken buit in leegstaan­de woning

Dieven zijn langs geweest op de Aarschotsesteenweg in Herselt. Ze drongen er een leegstaande woning binnen. De inbraak werd nu opgemerkt, maar er was al sinds 15 mei niemand meer in de woning geweest. Het is dus niet duidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden. De daders konden een verrekijker buit maken in de woning.

1 juni