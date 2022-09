Opbrengst ‘Bal van de Burgemeester en Nacht van de Schepenen’ gaat naar Aarschots goed doel

Kommaraf vzw

De opbrengst van de avond gaat naar Kommaraf vzw. Kommaraf is het lokale voedselbedelingspunt voor Groot-Aarschot. Ze hebben een vestiging in Gelrode. Tweewekelijks organiseert kommaraf vzw een voedselbedeling voor een honderdtal gezinnen. Het voedselbedelingspunt is laagdrempelig, een plaats waar men als bezoeker centraal staat en waar men zowel contact als rust kan vinden. De organisatie telt een dertigtal vrijwilligers die elke week meerder uren tot dagen in de weer zijn om de meest kwetsbaren in onze samenleving verder te helpen. “Kommaraf is een prachtige organisatie die fantastisch werk levert voor de meest kwetsbare Aarschottenaren. Met de huidige energiecrisis en de winter in het vooruitzicht leek het ons dan ook niet meer dan gepast dat we met de opbrengst van dit evenement ons steentje bijdragen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).