“Op naar een - nieuwe - derde editie”, organisatoren Hagelandse 101 blikken tevreden terug op Tweede editie

Enkele feiten en cijfers

De Hagelandse 101 telde dit jaar 1201 inschrijvingen waarvan er 1112 effectief aan de start stonden. “Daar zijn we ontzettend blij mee want dat is heel wat.” 731 wandelaars hebben de finish bereikt. De leeftijd van de jongste deelnemers die de finish heeft bereikt is 17 jaar, de oudste 83 jaar. Er waren 235 verzorgingen door het Rode Kruis met 2 ziekenhuisopnames tot gevolg. “Hierbij ging het niet om ernstige gevallen”, stelde Langela gerust.

Derde editie

De organisatie blikt terug op een zeer geslaagde editie en kijkt al uit naar volgend jaar. Want jawel, er komt een derde editie. “De derde editie van de Hagelandse 101 zal plaatsvinden op vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2023. We starten opnieuw aan de Vaartkom - Jachthaven - in Leuven. Wat is er nieuw? De meest gestelde vraag op onze socials: ‘kunnen we ook een kortere afstand wandelen?’ Vanaf volgend jaar komt er - naast de Hagelandse 101 ( 101 km ) ook een Hagelandse 50 + 1 of een Hagelandse 60 + 1. Wordt het 51 of 61 kilometer - dat horen jullie in de komende maanden. We laten 1501 wandelaars toe voor de lange afstand van de Hagelandse 101, hetzelfde aantal deelnemers kan inschrijven voor de korte(re) afstand.”