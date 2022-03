Ook kinderdagverblijf van Ferm in Aarschot strijdt voor meer maatschappelijke erkenning

Kinderdagverblijf Ferm Aarschot

En ook kinderdagverblijf van Ferm in Aarschot is fier. “We willen elk kind de zorg geven dat het nodig heeft. Dat lukt ons voorlopig goed dankzij de inzet en enorme veerkracht van ons team. Het aantal kinderen per begeleider is veel te groot en de middelen die wij krijgen zijn te beperkt. Er zijn veel meer handen nodig om ons de broodnodige ademruimte te geven. Wij mogen dan nog van geluk spreken dat we werken in een grote professionele organisatie die sterk is in begeleiding en ondersteuning”, vertelt Lies Elsen, verantwoordelijke van het kinderdagverblijf van Ferm in Aarschot .